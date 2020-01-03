https://static.news.ru/photo/b1e45556-2e30-11ea-9a9c-fa163e074e61_660.jpg Николай Кулёмин Фото: metallurg.ru

В первых матчах после новогодней паузы в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) магнитогорский «Металлург» и нижнекамский «Нефтехимик» одержали победы соответственно над екатеринбургским «Автомобилистом» и новосибирской «Сибирью».

«Металлург» выиграл на своей площадке у «Автомобилиста» со счётом 3:2 (1:1, 2:0, 0:1).

Победу «сталеварам» принесли дубль Николая Кулёмина (голы на 11-й и 24-й минутах) и точный бросок Андрея Нестрашила (35-я минута).

В составе гостей авторами голов стали Алексей Василевский (5-я минута) и Анатолий Голышев (54-я).

Форвард «Автомобилиста» Джефф Плэтт провёл 600-й матч в КХЛ.

«Металлург» (49 очков, 44 игры) после этой победы вплотную приблизился к «Автомобилисту» (52 очка, 42 игры) в таблице Восточной конференции: команды располагаются соответственно на пятом и четвёртом местах.

«Нефтехимик» в гостях с минимальным преимуществом переиграл «Сибирь» — 2:1 (0:0, 1:1, 1:0).

У нижнекамцев отличились Мэтт Уайт (22-я минута, в меньшинстве) и Павел Падакин (53-я), единственную шайбу у сибиряков забросил на 24-й минуте Александр Логинов.

«Сибирь» (47 очков, 42 игры) делит с уфимским «Салаватом Юлаевым» седьмое-восьмое место в таблице Восточной конференции, «Нефтехимик» (44 очка, 43 игры) находится на десятой строчке на «Востоке» в трёх очках от зоны плей-офф.

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