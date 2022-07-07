Долой Капризы: звезда мирового хоккея из России может оказаться в армии Оказывается, не только у Федотова проблемы с военной службой

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Еще не успела толком разрешиться ситуация с Иваном Федотовым и армией, как в российском хоккее получили огласку новые прецеденты правонарушений, имеющих военный шлейф. Ни много ни мало в числе подозреваемых в неправомерных действиях звезда мирового хоккея Кирилл Капризов. Telegram-канал SHOT сообщил, что нападающий «Миннесоты» купил военный билет. И он не один такой. Что вообще происходит и почему российский хоккей в одночасье погряз в военных скандалах?

Из «Миннесоты» в ВДВ — в одно мгновение

После всех приключений с Федотовым (от задержания до отправления в Военно-морской флот России) казалось, что вряд ли уже может что-то удивить. Но мы глубоко заблуждались. SHOT выдал шокирующую новость: нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов и форвард ЦСКА Павел Карнаухов подозреваются в покупке военных билетов. Более того, по данным источника, звезда «Миннесоты» вообще попал в розыск.

Сообщалось, что хоккеисты незаконно приобрели документ в период выступления за «Салават Юлаев». А помог им в этом бывший полицейский Фарид Самигуллин, который в апреле этого года был задержан за помощь спортсменам в оформлении военного билета в обход законодательства. Отмечалось, что Самигуллин может быть замешан в деле Ивана Федотова.

Фото: Daniel Felipe Kutepov/Global Look Press

Эта новость прогремела как гром среди ясного неба. Однако отец Капризова сразу же поспешил опровергнуть информацию, отметив, что у его сына никогда не было военного билета и отсрочку от армии он получил благодаря тому, что Капризов-младший — действующий студент. Чуть позже эту информацию подтвердил Telegram-канал Mash. Они выложили фотографию из личного дела хоккеиста, в котором отмечалось, что отсрочка Капризова по учебе закончилась 30 июня 2022 года. Но это все. В случае призыва в армию спортсмен будет служить в Воздушно-десантных войсках России. Из «Миннесоты» в ВДВ — к такому Капризова жизнь точно не готовила.

Капризов спасен?

Возможно, у Кирилла появится шанс избежать серьезных наказаний, предоставив в военкомат свежую справку об учебе. По некоторым сведениям, Кирилл числится студентом Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС), что дает ему право на отсрочку от службы.

Фото: Alexander Kulebyakin/Global Look Press Кирилл Капризов

Источники «Матч ТВ» утверждают, что в скором времени все вопросы будут законным образом разрешены. А что касается разговоров относительно связи хоккеиста с Самигуллиным — это не больше чем слухи.

Так это или нет, покажет только время. Учитывая то, что вратарь сборной России и серебряный призер Олимпийских игр в Пекине меньше чем за сутки сменил привычный спортивно-обыденный образ жизни на армейский (вынуждено, конечно), ситуация с Капризовым может развернуться как угодно.

Также по-прежнему остается открытым вопрос относительно судьбы Павла Карнаухова.

Уголовные дела в хоккее? Да, это не шутки

За несколько дней в российском хоккее получили огласку дела Федотова, Капризова и Карнаухова. Однако это далеко не конец. Накануне SHOT выдал еще один инсайд. В связи с покупкой военных билетов заведены уголовные дела на трех хоккеистов из «Салавата Юлаева», «Адмирала» и СКА. Вскоре вскрылись личности этих спортсменов. Ими стали: Анвар Сулейманов («Салават Юлаев»), Владислав Лукин («Адмирал») и Михаил Воробьев (СКА).

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press Кирилл Капризов

По данным источника, Сулейманов, Лукин и Воробьев обратились к Самигуллину, который передал деньги заместителю военного комиссара по Орджоникидзевскому и Калининскому районам Уфы.

Правонарушение серьезное. Наказание за него соответствующее. Лишение свободы сроком до пяти лет (при худшем сценарии развития событий).

Вопросы без ответов

Ситуация в нашем хоккее сложилась какая-то нездоровая. Как так получилось, что сразу несколько хоккеистов (причем далеко не последних) оказались в центре внимания по одному и тому же поводу? Неужели профессиональные спортсмены не могут как-то цивилизованно, а главное, правомерно решать свои вопросы по службе? Почему профессиональные клубы (тот же «Салават Юлаев», например) не контролируют этот момент? Куда смотрит Федерация хоккея России (ФХР)? Можно ли проводить параллель между военным переполохом в российском хоккее с нынешней обстановкой в стране и мире? Или ситуация вскрылась благодаря задержанию одного уфимского полицейского-предпринимателя?

К сожалению, официальные лица пока никак не хотят комментировать сложившуюся ситуацию. Мы отправляли запрос в «Салават Юлаев» в надежде получить хоть какое-то объяснение — без ответа.

И пока официальные лица молчат, количество подозреваемых в уклонении от армии хоккеистов растет в геометрической прогрессии. Так явно не должно быть.