Чемпионат мира по хоккею могут перенести из Минска в Москву

https://static.news.ru/photo/9d6c34de-a3f9-11e9-85c2-fa163e074e61_660.jpg Фото: khl.ru

Международная федерация хоккея на льду (IIHF) планирует перенести чемпионат мира по хоккею, который должен был пройти в Минске, в Москву.

Важная новость: IIHF перенесёт чемпионат мира из Белоруссии в Москву, — сообщил журналист The Hockey News Райан Кеннеди в Twitter.

Он отметил, что президент организации Рене Фазель направляется в Россию, где собирается встретиться с президентом Федерации хоккея России Владиславом Третьяком и обсудить этот вопрос. При этом игры, запланированные в Латвии, пройдут по расписанию.

Big News: the IIHF will be moving the World Championship from Belarus to Moscow. Rene Fasel is heading to Russia to meet with Tretiak on the matter. Co-host Latvia will keep its games. — Ryan Kennedy (@THNRyanKennedy) November 19, 2020

ЧМ-2021 по хоккею запланирован на май-июнь следующего года. Планировалось, что турнир совместно проведут Латвия и Белоруссия.

Минск должен был принять все встречи группы A, а также два четвертьфинала, полуфиналы, матч за третье место и финал.

Ранее, как писал NEWS.ru, правительство Латвии обратилось к Международной федерации хоккея (IIHF) с просьбой перенести матчи запланированного на 2021 год чемпионата мира по хоккею из Белоруссии в другую страну.