Чемпионат мира по хоккею могут перенести из Минска в Москву

Он отметил, что президент организации Рене Фазель направляется в Россию, где собирается встретиться с президентом Федерации хоккея России Владиславом Третьяком и обсудить этот вопрос. При этом игры, запланированные в Латвии, пройдут по расписанию.

Big News: the IIHF will be moving the World Championship from Belarus to Moscow. Rene Fasel is heading to Russia to meet with Tretiak on the matter. Co-host Latvia will keep its games.