Бутман раскрыл секрет высокой результативности Путина в хоккейных матчах Джазмен Бутман сообщил о сильном прогрессе президента Путина в понимании хоккея

Владимир Путин / Фото kremlin.ru

Президент России Владимир Путин не любит, когда соперники поддаются ему при игре в хоккей, у российского лидера сильные руки и меткие броски в верхние девятки, что позволяет ему демонстрировать высокую результативность на льду, рассказал музыкант Игорь Бутман в разговоре с NEWS.ru. Джазмен отметил большой прогресс Владимира Путина в катании, технике и понимании игры за последние 10 лет. Напомним, Бутман и Путин играют в Ночной хоккейной лиге.

Естественно, что за эти 10 лет [игры в Ночной хоккейной лиге] Владимир Владимирович прибавил в катании, в понимании самой игры, в технике. У президента сильные руки, поэтому его броски верхние девятки — с любой стороны — всегда нас поражали, — признался Игорь Бутман.

По словам артиста, Владимир Путин «всегда ищет партнеров, отдаёт пасы, борется, открывается, а не просто берёт шайбу, всех объезжает и забивает гол просто так, и все разъезжаются».

И знаете, когда матчи снимает телевидение — это одна степень борьбы. А бывают матчи, где камеры не снимают. Владимир Владимирович очень не любит, когда ему поддаются, особенно в таких матчах, — отметил джазмен.

Ранее Игорь Бутман рассказал NEWS.ru об инциденте во время хоккейного матча, в ходе которого экс-глава Альфа-Банка Пётр Авен ударил музыканта клюшкой по лицу. По словам джазмена, это произошло случайно, однако над верхней губой Бутмана остался шрам. Музыкант отметил, что травмы на льду не редкость. Играющий с пяти лет в хоккей джазмен насчитал не менее 10 шрамов на своём лице. Бутман признался, что в матчах Ночной хоккейной лиги всегда выходит на лёд в маске после того, как один из игроков задел коньком его шею.