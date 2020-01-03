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Вратарь клуба Континентальной хоккейной лиги «Авангард» Игорь Бобков прокомментировал поражение сборной России национальной команде Канады со счётом 3:4 (0:0, 2:1, 1:3) на молодёжном чемпионате мира в Чехии.

По-любому сейчас ребята очень расстроены. Конечно, вести, затем сравнять счёт и в середине третьего периода упустить победу — это настоящий хоккей, тем более молодёжный, где может произойти всё, что угодно, сам по опыту знаю, — сказал Бобков корреспонденту NEWS.ru.

Кроме того, 29-летний хоккеист отметил заброшенную шайбу капитана Канады Барретта Хэйтона, назвав бросок «великолепным».

Первую свою шайбу канадцы в большинстве забили, когда мы играли втроём. Надо понимать, что отстоять две минуты в таких условиях очень сложно. Нас закопали с мясом. Второй раз показалось, что Романов чуть-чуть перекрыл видимость Амиру, поэтому голкипер не смог правильно среагировать, но капитан канадцев попал очень хорошо, великолепный был бросок, — добавил он.

Также голкипер «Авангарда» считает, что претензий к судьям не может быть.

Я не могу сказать, что мы сыграли плохо в меньшинстве. Просто, наверное, много удалялись. Винить судей в чём-то я не вижу смысла: они такие же люди, которые хотят качественно сделать свою работу. Сказать, что были спорные удаления, нельзя. Есть только один момент, который долго ещё будут обсуждать (засчитанный гол от конька, — прим. NEWS.ru). Главная проблема — нужно было меньше удаляться, — завершил Бобков.

А вот двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников, напротив, считает, что «финские товарищи» помогли проиграть сборной России в конце встречи, писал NEWS.ru.