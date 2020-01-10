Женский хоккей в России — это не столь популярное явление, но Континентальная хоккейная лига (КХЛ) совместно с Федерацией хоккея России (ФХР) взяла этот вид спорта под своё крыло несколько лет назад. В этом году, к примеру, к лиге, имеющей аббревиатуру ЖХЛ, присоединились наши соседи из Китая — команда «КРС Ванке Рэйз».

Чтобы показать, что девушки в хоккее — это очень даже круто, каждый год проводятся Матчи звёзд, которые помогают популяризировать этот вид спорта, а также заинтересовать регионы в создании своих команд. Пока в нашей лиге всего восемь клубов.

В первые послепраздничные каникулы в Москве пройдёт Матч звёзд ЖХЛ, в котором сойдутся сборные Востока и Запада. Наибольшее представительство в этом ледовом пиршестве получила уфимская «Агидель», сразу семь хоккеисток примут участие в данном мероприятии.

Понятно, что масштаб события не сможет перекрыть двухдневное действо от ребят из КХЛ: тут мастер-шоу и сама игра пройдут в один день, что позволит получить от хоккея максимум, а не растягивать резину. Да и к тому же, уже спустя пару дней после Матча звёзд в лиге возобновляется регулярный чемпионат, поэтому всем девчонкам ещё надо успеть разбежаться по своим командам и начать подготовку к встречам. Праздник праздником, а работа — по расписанию.

Чтобы понять атмосферу предстоящего события, а также отношение девушек к такому матчу NEWS.ru обратился за помощью к защитнице «Агидели» и сборной России Марии Баталовой, которая не первый раз примет участие в «звёздной битве» Востока и Запада.

— Как вы относитесь к данному мероприятию?

— Это праздник для нас, для хоккеисток. Очень классно, что такое делают в женской лиге. Приятно, что в этом году матч пройдёт в Москве.

— Гордитесь ли тем, что получили приглашение принять участие в Матче звёзд?

— Очень приятно, что меня зовут на данное мероприятие из года в год. Для нас это престижно — быть вызванной на Матч звёзд, так как там собираются самые сильные хоккеистки нашей лиги.

— Если не ошибаюсь, ваша «Агидель» будет представлена на этом празднике хоккея аж семью игроками. Это наибольшее представительство среди команд лиги в этом году. Это говорит о силе вашего коллектива?

— Да. Мы сейчас идём на первом месте в турнирной таблице, «Агидель» является двукратным чемпионом ЖХЛ. В этом году у нас будет «заруба» с китайским клубом «Ванке Рэйз». Не случайно на Матч звёзд вызвано большое число девчонок не только из нашей команды, но и из коллектива из Шэньчжэня.

— Интересно оказаться бок о бок с хоккеистками из Китая? Они ведь как раз вместе с вами за сборную Востока выступать будут.

— Очень интересно оказаться с ними в одном звене, хочется посмотреть на то, как они действуют на льду. Понятно, что когда ты против них встречаешься в матче регулярного чемпионата, — это совсем другое. Не знаю пока, какие у нас будут сочетания, но с девчонками из «Ванке Рэйз» хотела бы оказаться на одном льду. Это будет определённый опыт, думаю, что выйдет интересно.

— У аналогичного хоккейного праздника для КХЛ все мастер-шоу и прочие мероприятия перенесены на отдельный день. Может, со временем и для девушек стоит сделать что-то подобное, а не проводить всё сразу?

— Честно, даже не знаю, насколько это будет лучше. Мне кажется, что просто было бы интереснее, если бы мастер-шоу и матч разделили, разведя их по разным дням. Плюс так можно провести больше различных конкурсов. В этом году, вроде бы, на следующий день после Матча звёзд сборная Востока и Запада проведёт встречу на Красной площади против команды артистов. Небольшой праздник хоккея устроили для нас.

— То есть нововведение такое получается?

— Да, нам об этом сказали ещё до новогодних праздников. Очень интересно, что они там напридумывали для нас (смеётся). Другой лёд, праздничная атмосфера — должно получиться очень круто.

— Лучшие хоккеистки из сборных Востока и Запада затем примут участие в Матче звёзд КХЛ. Хотели бы вы оказаться в числе этих двух счастливчиков?

— На самом деле, да, это очень круто, приносит незабываемые эмоции. В том году наши девчонки были на Матче звёзд КХЛ, их там безумно поддерживали. Конечно, наши красотки выполняли все упражнения, добавили атмосферы празднику. Это очень хорошо было бы — оказаться и мне в числе этих хоккеисток, кого позовут к ребятам из КХЛ.

— Может, спортсменов из КХЛ стоит тоже отправить к девчонкам, чтобы привлечь побольше внимания к лиге и вообще к женскому хоккею в нашей стране? Например, звёзд вроде Зарипова или Мозякина.

— А почему нет? Если они приедут и проведут пару конкурсов — это было бы очень круто, девчонки оценили бы такое внимание. Если в будущем организаторы наших мероприятий смогут сделать что-то подобное, то это хорошо.