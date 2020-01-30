https://static.news.ru/photo/2cfe3c4a-4388-11ea-9eaf-fa163e074e61_660.jpg Фото: hcbarys.kz

Очередным клубом Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), обеспечившим себе участие в плей-офф, стал казахстанский «Барыс». В матче регулярного чемпионата в Нур-Султане «Барыс» одержал победу над нижнекамским «Нефтехимиком» — 2:1 (0:0, 1:0, 1:1).

У хозяев отличились Даррен Диц (22-я минута) и Антон Сагадеев (49-я).

Единственную шайбу у гостей на 45-й минуте забросил Мэтт Уайт.

«Барыс» (71 очко, 54 игры) закрепился на третьем месте в таблице Восточной конференции и официально стал участником предстоящего розыгрыша Кубка Гагарина вслед за казанским «Ак Барсом» и омским «Авангардом».

«Нефтехимик» отстаёт от зоны плей-офф на «Востоке» на шесть очков.

Досрочно оформить путёвку в плей-офф «Барысу» помогло поражение китайского клуба «Куньлунь Ред Стар» в Челябинске от «Трактора» — 1:3 (0:1, 0:0, 1:2).

Победу уральцам принесли точные броски Томаша Гики (10-я минута), Лукаша Седлака (59-я) и Ярослава Косова (за 29 секунд до финальной сирены, в пустые ворота).

Автором единственного гола у гостей стал на 57-й минуте Тревор Мёрфи.

«Куньлунь» (57 очков, 56 игр) остался на седьмой строчке в таблице «Востока», «Трактор» сократил отставание от зоны плей-офф до девяти очков.

Магнитогорский «Металлург» на своей площадке в овертайме проиграл финскому «Йокериту» — 3:4ОТ (0:2, 3:0, 0:1, 0:1).

Два очка на выезде «джокеры» добыли благодаря шайбам Тему Эронена (7-я минута), Саку Мяеналанена (16-я) и дублю Никласа Енсена (голы на 58-й минуте и 46-й секунде овертайма).

В составе «Магнитки» точными бросками отметились Брэндон Козун (25-я минута), Денис Паршин (35-я) и Сергей Мозякин (39-я).

Форвард гостей Вели-Матти Савинайнен стал автором ассистентского хет-трика в своём 200-м матче в КХЛ.

«Йокерит» (73 очка, 53 игры) выиграл четвёртый матч подряд в чемпионате и занимает третье место на «Западе». «Металлург» (56 очков, 52 игры) остался на восьмой строчке в таблице «Востока».

Екатеринбургский «Автомобилист» дома вырвал победу в овертайме у минского «Динамо» — 6:5ОТ (1:0, 2:2, 2:3, 1:0).

Авторами заброшенных шайб у уральцев стали Анатолий Голышев (11-я минута и 27-я секунда овертайма), Андрей Обидин (32-я минута), Джефф Плэтт (33-я), Михаил Мамкин (46-я) и Рафаэль Батыршин (56-я).

В составе минчан дубль оформил Михаил Стефанович (голы на 52-й и 58-й минутах), по разу отличились Евгений Ковыршин (28-я), Александр Павлович (30-я, в меньшинстве) и Андрей Костицын (44-я).

Форвард хозяев Артём Гареев сделал три результативные передачи партнёрам.

«Автомобилист» (67 очков, 53 игры) закрепился на четвёртом месте на «Востоке», минское «Динамо» ранее уже лишилось всех шансов на попадание в плей-офф.

«Куньлунь» заключительный домашний поединок регулярного чемпионата КХЛ с рижским «Динамо» проведёт в Новосибирске из-за эпидемии коронавируса, писал ранее NEWS.ru.