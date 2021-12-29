Барабанов стал первой звездой матча НХЛ, в котором было заброшено 14 шайб

Читайте нас в Google Новости

Российский нападающий команды «Сан-Хосе Шаркс» был признан первой звездой матча с «Аризона Койотис» в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча проходила на арене «Эс-Эй-Пи-центр» в Сан-Хосе. Основное время завершилась со счётом 7:7, а в серии буллитов верх взяли хозяева.

Помимо Барабанова (третья минута), в составе победителей голами отметились Ник Бонино (12-я), Радим Шимек (26-я), Джеффри Вьель (26-я), Тимо Майер (35-я), Томаш Гертл (42-я), Логан Кутюр (53-я).

У «Аризоны» дублями отметились Лоусон Круз (шестая и 48-я) и Янис Мозер (18-я и 40-я), по шайбе забросили Клейтон Келлер (28-я), Шейн Гостисбер (57-я) и Эндрю Лэдд (59-я).

Исход встречи решился в серии послематчевых буллитов, где хоккеисты «Сан-Хосе» реализовали оба броска, а игроки «Аризоны» — ни одного.

По итогам матча первой звездой был признан Барабанов (1 + 1), второй — его партнёр по «Сан-Хосе» Логан Кутюр (1 + 1), третьей — форвард «Аризоны» Круз (2 + 2).

Ранее сообщалось, что нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин возглавил голосование болельщиков, на основании которого будут определены капитаны своих дивизионов в Матче звёзд Национальной хоккейной лиги (НХЛ) 2022 года, сообщает пресс-служба первенства. Российский форвард набрал 30,4% голосов опрошенных.