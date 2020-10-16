«Автомобилист» в серии буллитов вырвал победу в Нижнем Новгороде

https://static.news.ru/photo/e8c6f498-0fdf-11eb-9a24-fa163e074e61_660.jpg Фото: vk.com/torpedonn

Один из лидеров регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) екатеринбургский «Автомобилист» в гостях в серии послематчевых бросков добился волевой победы над нижегородским «Торпедо» — 3:2Б (0:1, 2:0, 0:1, 0:0, 1:0).

В основное время у «автозаводцев» отличились Данил Воеводин (11-я минута) и Брэйди Остин (45-я).

В составе уральцев шайбы забросили Алексей Василевский (32-я) и Вячеслав Литовченко (39-я).

В серии послематчевых буллитов победным для гостей стал бросок Питера Холланда.

«Автомобилист» (27 очков, 17 игр) на некоторое время (до окончания матчей с участием ЦСКА и казанского «Ак Барса») единолично возглавил общую турнирную таблицу КХЛ.

Ярославский «Локомотив» продлил победную серию в чемпионате до шести игр, переиграв на выезде с минимальным счётом минское «Динамо» — 1:0 (0:0, 0:0, 1:0).

«Железнодорожники» вырвали победу в концовке встречи — на 57-й минуте шайбу забил Егор Коршков.

Голкипер ярославцев Эдвард Паскуале отразил 15 бросков соперника и заработал второй «сухарь» в нынешнем сезоне.

«Локомотив» (21 очко, 15 игр) догнал «зубров» в турнирной таблице Западной конференции — команды находятся на третьем-четвёртом местах, уступая лишь «армейским» клубам Москвы и Петербурга.

В предыдущем поединке «железнодорожники» по буллитам обыграли другое «Динамо» — рижское, ранее писал NEWS.ru.