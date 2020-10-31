«Автомобилист» разгромил рижское «Динамо» в матче КХЛ

https://static.news.ru/photo/8a0bf5f4-1c53-11eb-88ae-fa163e074e61_660.jpg Фото: Dinamo Rīga/facebook.com

Итогом встречи в Екатеринбурге в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Автомобилистом» и «Динамо» стала победа хозяев со счётом 7:2.

У хозяев отметились Алексей Макеев, который сделал хет-трик (23-я, 32-я и 57-я минуты), и Станислав Бочаров дублем (2-я и 23-я). Также отличились Дэн Секстон (40) и Брукс Мэйсек (42).

У гостей шайбы забросили Кристапс Зиле (14) и Патрик Забусов (46).

Форвард «Автомобилиста» Георгий Белоусов отметился голевой передачей и набрал своё 200-е очко в КХЛ.

Для рижского «Динамо» это поражение стало восьмым.

Капитан клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, также являющийся советником генерального директора московского «Динамо», пришёл на матч «бело-голубых» в столице против ЦСКА. Игра проходит в настоящий момент на стадионе «ВТБ Арена», писал NEWS.ru.