https://static.news.ru/photo/b22e1c02-e468-11e9-8f99-fa163e074e61_660.jpg Фото: ХК «Автомобилист»/vk.com

Екатеринбургский «Автомобилист» в очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) на своём льду взял верх над ярославским «Локомотивом» — 4:1 (2:0, 0:1, 2:0).

У хозяев отличились Иван Вишневский (6-я минута), Дэн Секстон (19-я), Найджел Доус (46-я) и Алексей Василевский (58-я).

Единственную шайбу у ярославцев забросил Николай Коваленко (35-я минута).

«Автомобилист», прервав серию из четырёх поражений, набрал 19 очков в 13 проведённых встречах и вернулся на первое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ, опередив казанский «Ак Барс» (18 очков в 11 матчах).

Уфимский «Салават Юлаев» дома одержал победу над нижегородским «Торпедо» — 5:1 (1:1, 3:0, 1:0).

Авторами заброшенных шайб у хозяев стали Линус Умарк (4-я минута), Тему Хартикайнен (26-я), оформивший дубль датский защитник Филип Ларсен (36-я и 38-я минуты, с интервалом в 1 минуту 52 секунды) и 18-летний дебютант команды Данил Алалыкин (за 67 секунд до финальной сирены), отличившийся в своём первом матче в КХЛ.

Нижегородцы сумели ответить результативным броском Павла Варфоломеева (18-я минута).

Казанский «Ак Барс» выиграл у нижнекамского «Нефтехимика» в юбилейном матче своего капитана Даниса Зарипова, писал ранее News.ru.