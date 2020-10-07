«Автомобилист» и «Трактор» одержали домашние победы в КХЛ

Две уральские команды выиграли свои очередные домашние матчи в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Екатеринбургский «Автомобилист» сумел удержать победу над казахстанским «Барысом» — 3:2 (2:1, 1:0, 0:1).
У хозяев отличились Питер Холланд (2-я минута), Брукс Мэйсек (6-я) и Алексей Макеев (36-я).
В составе «Барыса» шайбы забросили Роман Старченко (14-я минута) и Якоб Лилья (54-я).
Благодаря этой победе «Автомобилист» набрал 20 очков в 13 проведённых играх и поднялся на второе место в таблице Восточной конференции. Лидирующий на «Востоке» омский «Авангард» имеет на одно очко больше после 14 матчей.
Челябинский «Трактор» переиграл китайский «Куньлунь Ред Стар» — 4:2 (1:0, 2:1, 1:1).
Победу челябинцам принесли дубли Александра Авцина (голы на 3-й и 24-й минутах) и Вячеслава Основина (на 28-й и 41-й минутах).
Основин мог оформить хет-трик, но не реализовал штрафной бросок на 58-й минуте.
Гости смогли отыграть лишь две шайбы усилиями Андрея Баканова (28-я минута) и Лукаса Локхарта (45-я).
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