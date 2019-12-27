Рижский хоккейный клуб «Динамо» расторг контракт с защитником Артурсом Кулдой.
Латвийский хоккеист заключил новое соглашение с череповецкой «Северсталью» до конца сезона, сообщает пресс-служба клуба.
Кулда выступал в составе череповецкой команды в прошлом сезоне, проведя 59 матчей и набрав 7 (2+5) очков. Он будет выступать в «Северстали» под номером 44.
Ранее нападающий Игорь Макаров покинул омский хоккейный клуб «Авангард» по соглашению сторон и перешёл в новосибирскую «Сибирь», писал NEWS.ru.
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