https://static.news.ru/photo/345d3678-28bf-11ea-816d-fa163e074e61_660.jpg Артурс Кулда Фото: Kalle Parkkinen/Newspix24/Global look Press

Рижский хоккейный клуб «Динамо» расторг контракт с защитником Артурсом Кулдой.

Латвийский хоккеист заключил новое соглашение с череповецкой «Северсталью» до конца сезона, сообщает пресс-служба клуба.

Кулда выступал в составе череповецкой команды в прошлом сезоне, проведя 59 матчей и набрав 7 (2+5) очков. Он будет выступать в «Северстали» под номером 44.

Ранее нападающий Игорь Макаров покинул омский хоккейный клуб «Авангард» по соглашению сторон и перешёл в новосибирскую «Сибирь», писал NEWS.ru.