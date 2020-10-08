«Амур» в Хабаровске вырвал победу у «Северстали» в концовке матча

https://static.news.ru/photo/f29090d2-095a-11eb-86fa-fa163e074e61_660.jpg Фото: hcamur.ru

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) хабаровский «Амур» на своей площадке победил череповецкую «Северсталь» — 3:1 (1:0, 0:0, 2:1).

В первом периоде у дальневосточников отличился Александр Кузнецов (18-я минута), гости отыгрались на 45-й минуте усилиями Даниила Вовченко.

Победную для хозяев шайбу за 1 минуту 45 секунд до конца третьего периода забросил Никита Камалов, а за десять секунд до финальной сирены Валентин Пьянов отправил шайбу в пустые ворота гостей и закрепил победу хабаровчан.

В предыдущем домашнем поединке «Амур» одержал волевую победу над нижегородским «Торпедо» (2:1), писал ранее NEWS.ru.