https://static.news.ru/photo/90e235f6-467e-11ea-9bbd-fa163e074e61_660.jpg Фото: КХЛ./vk.com

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Адмирал» из Владивостока всухую проиграл на своей площадке в дальневосточном дерби хабаровскому «Амуру» — 0:4 (0:0, 0:2, 0:2).

Шайбы забросили Данил Файзуллин (24-я минута), Владислав Ушенин (37-я), Денис Голубев (43-я) и Игорь Руденков (51-я).

Голкипер хабаровчан Евгений Аликин отразил все 24 броска соперника и отыграл «на ноль» шестой матч в нынешнем сезоне.

«Адмирал» (54 очка, 54 игры) упустил возможность догнать в таблице Восточной конференции магнитогорский «Металлург», занимающий восьмое (последнее кубковое) место, и остался вне зоны плей-офф. «Амур» после этой победы — четвёртой подряд в чемпионате — отстаёт от соседей из Владивостока на два очка, от зоны плей-офф — на четыре.

Накануне «Адмирал» в серии буллитов на своей площадке вырвал победу у уфимского «Салавата Юлаева», писал ранее NEWS.ru.