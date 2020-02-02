https://static.news.ru/photo/c9b86300-45ac-11ea-b913-fa163e074e61_660.jpg Фото: hcadmiral/vk.com

Владивостокский «Адмирал» в очередном поединке регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) на своей площадке в серии послематчевых буллитов взял верх над уфимским «Салаватом Юлаевым» — 4:3Б (1:0, 0:1, 2:2, 0:0, 1:0).

В основное время у дальневосточников шайбы забросили Шон Лалонд (12-я минута), Константин Глазачев (45-я), Никита Коростелёв (47-я).

Гости ответили точными бросками Александра Кадейкина (27-я), Никиты Сошникова (за 54 секунды до конца третьего периода) и Александра Бурмистрова (за 40 секунд до конца третьего периода).

Несмотря на впечатляющий камбэк — две отыгранные шайбы — в самой концовке основного времени матча, добыть победу уфимцам не удалось: в серии буллитов решающим стал бросок словацкого нападающего «моряков» Мартина Бакоша.

«Салават Юлаев» (61 очко, 55 игр) остался на шестом месте в таблице Восточной конференции, «Адмирал» благодаря этой победе сократил отставание от зоны плей-офф на «Востоке» до двух очков.

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