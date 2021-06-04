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«А тренером Знарок работает?»: Тарасова о поражении сборной России на ЧМ

11:39, 04 июня 2021
Татьяна Тарасова Татьяна Тарасова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала поражение сборной России по хоккею от команды Канады в четвертьфинале чемпионата мира. Турнир проходит в Риге (Латвия).

Я не ожидала такого исхода. Сейчас нет смысла что-либо обсуждать, так как команда прекратила своё выступление на чемпионате мира, — сказала Тарасова в разговоре с корреспондентом NEWS.ru.

На вопрос, с чем связан такой результат сборной России, заслуженный тренер ответила риторическим вопросом.

А тренером Знарок [Олег Валерьевич] работает? Не работает. Вот и всё, — заключила Тарасова.

В полуфинале мирового первенства сойдутся сборные Канады, Финляндии, США и Германии. Чемпионат мира в Риге завершится 6 июня.

Ранее сообщалось, что главный тренер сборной Канады Жерар Галлан выразил мнение о том, что Канада — лучшая хоккейная страна.

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