«А тренером Знарок работает?»: Тарасова о поражении сборной России на ЧМ

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала поражение сборной России по хоккею от команды Канады в четвертьфинале чемпионата мира. Турнир проходит в Риге (Латвия).
Я не ожидала такого исхода. Сейчас нет смысла что-либо обсуждать, так как команда прекратила своё выступление на чемпионате мира, — сказала Тарасова в разговоре с корреспондентом NEWS.ru.
На вопрос, с чем связан такой результат сборной России, заслуженный тренер ответила риторическим вопросом.
А тренером Знарок [Олег Валерьевич] работает? Не работает. Вот и всё, — заключила Тарасова.
В полуфинале мирового первенства сойдутся сборные Канады, Финляндии, США и Германии. Чемпионат мира в Риге завершится 6 июня.
Ранее сообщалось, что главный тренер сборной Канады Жерар Галлан выразил мнение о том, что Канада — лучшая хоккейная страна.