Захоронение возрастом около 2500 лет обнаружили в Египте

https://static.news.ru/photo/3c97d88c-269f-11eb-b25c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ministry of Tourism and Antiquities وزارة السياحة والآثار/antiquities.gov.eg

Археологи обнаружили в Египте крупное захоронение, возраст которого насчитывает около 2500 лет. Внутри учёные нашли более сотни неповреждённых саркофагов.

Находка датируется поздним периодом истории Древнего Египта (664–332 годы до н. э.). По мнению археологов, в саркофагах захоронены представители знати, которые при жизни занимали высшие должности, передаёт телеканал France 24.

В одном из гробов учёные обнаружили мумию, завёрнутую в ткань, украшенную иероглифами. Захоронение находилось в трёх шахтах на глубине 12 метров в некрополе Саккара — месте, где находится более десятка пирамид, древних монастырей и захоронений животных. Некрополь, расположенный к югу от Каира, внесён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Ранее NEWS.ru писал о том, что в одном из городов майя археологи обнаружили водные фильтры на основе цеолитов. Такие минералы используют для очистки воды даже в современном мире.

По словам одного из исследователей, доцента Университета Цинциннати (США) Кристофера Карра, какой-нибудь наблюдательный житель мог заметить, что вода, протекающая рядом с залежами данного минерала, была чистой. Вскоре индейцы решили перенести цеолиты в город.