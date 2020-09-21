В Минздраве раскрыли причину смерти князя Владимира и Ярослава Мудрого

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Древнерусские князья Владимир и Ярослав Мудрый скончались в результате онкологических заболеваний. Об этом сообщил главный внештатный специалист-онколог, генеральный директор «НМИЦ радиологии» Минздрава России Андрей Каприн.

Как рассказал Каприн в прямом эфире Всероссийской акции «Неделя здоровья», рак был известен издревле.

Мы знаем, что от него ушли такие деятели России, как князь Владимир, креститель Руси, Ярослав Мудрый, об этом есть летописи, — цитирует его РИА Новости.

Ранее учёные рассказали, что для исторического человека онкология скорее была редкостью, чем нормой. Согласно исследованиям, проведённым в последние годы, рак существует миллионы лет. Так, сотрудники Манчестерского университета смогли доказать наличие злокачественной опухоли у мумии египтянина, который жил в эпоху Птолемеев.

Также учёные нашли следы опухли у австралопитека, умершего в возрасте 12–13 лет примерно два миллиона лет назад. Однако самым древним примером заболевания раком можно считать гоминида, который скончался 1,7–1,8 млн лет назад от злокачественного новообразования на кости стопы, писал News.ru.