В деле о гибели группы Дятлова нашли американский след

https://static.news.ru/photo/8b876222-9aa9-11eb-b6ec-96000091f725_660.jpg Фото: Soviet investigators/Public domain/wikipedia.org

Туристическую группу Игоря Дятлова, которая погибла зимой 1959 года в горах Урала, могли погубить американские разведчики. Версию об этом выдвинул самарский исследователь Андрей Шепелев.

По его мнению, участники похода могли стать жертвой сброшенной с самолёта фотобомбы. На такую мысль историка авиации натолкнули рассекреченные архивы спецслужб США. Судя по обнародованным документам, в те годы над Северным Уралом регулярно летали самолёты-разведчики США. Они передвигались на большой высоте, практически недоступной для советских систем ПВО и истребителей.

Один из немногих известных случаев провала американских шпионов — история со сбитым самолётом пилота Гэри Пауэрса, до высоты которого удалось «дотянуться» советским военным. Но таких полётов было гораздо больше, и подавляющее количество разведгрупп беспрепятственно проникали вглубь страны и впоследствии покидали её территорию.

Задача пилотов была сфотографировать советские стратегические объекты. Таковые имелись и на Урале, где существовал закрытый город Челябинск-40, ныне это Озёрск. Поскольку полёты проходили втайне и на большой высоте, пилоты использовали фотобомбы на парашютах. Они взрывались на полпути к поверхности земли, освещая большую территорию.

Фотобомба — это обычная фотовспышка. То есть это смесь магниевых, алюминиевых порошков, которая при срабатывании даёт очень яркую вспышку, — цитирует Шепелева сайт телеканала РЕН ТВ.

Версию Шепелева косвенно подтверждают воспоминания охотников-манси. Они рассказывали, что в районе уральских гор действительно время от времени видели некие огненные шары. По мнению исследователя, самолёт сбросил несколько фотобомб, две из которых оказались фатальными для туристов. Из-за особенностей горного рельефа они взорвались ближе к земле, чем предполагалось.

Как предполагает Шепелев, взрыв первой бомбы испугал путешественников. Именно поэтому они в спешке покинули палатку. Вторая бомба могла настигнуть дятловцев уже на склоне горы. Мощная вспышка ослепила и дезориентировала их, в результате чего они получили серьёзные ранения и уже не смогли найти обратный путь к лагерю, погибнув от обморожения, считает исследователь трагедии.

Трагедия с туристами произошла, как предполагается, в ночь на 2 февраля 1959 года. Группа, состоявшая большей частью из студентов Уральского политехнического института, отправилась в 14-дневный лыжный поход по Северному Уралу 27 января. Это был переход третьей, высшей категории сложности. Все участники были опытными туристами.

12 февраля туристы должны были дойти до конечной точки маршрута, посёлка Вижай, и послать телеграмму в спортклуб, а 15 февраля вернуться в Свердловск. Однако группа в полном составе погибла в районе горы Холатчахль. Тела пятерых туристов нашли в феврале, остальных четверых — в мае. Обстоятельства их гибели до сих пор вызывают споры, так как ни одна из версий не объясняет в полной мере сделанные на месте трагедии находки.

Обращения родственников погибших, общественных организаций и СМИ, не удовлетворённых результатами расследования 1959 года, побудили Генпрокуратуру России в сентябре 2019 года возобновить дело. Результаты следствия были представлены 11 июля 2020-го. По версии прокуратуры, молодые люди покинули палатку, чтобы укрыться от лавины, но потом не смогли её найти и поэтому погибли.

Впрочем, лавинную версию за целый ряд нестыковок критикует большое количество людей по всему миру, которые пытаются разгадать тайну гибели дятловцев. Альтернативных версий — десятки. Одна из самых известных — тоже шпионская. Её автор Алексей Ракитин ещё несколько лет назад указал на американский след и рассказал о полётах самолётов-разведчиков и фотобомбах.

Впрочем, согласно теории Ракитина, группа Дятлова была жестоко убита западными спецагентами, передвигавшимися по земле. Такие заброски на территорию СССР тоже были. На этот раз, как ранее писал NEWS.ru, разведка пыталась получить образцы одежды работников, задействованных в советской ядерной программе. По образцам радиации на ткани за рубежом рассчитывали понять, что именно затеяли в стране Советов. КГБ пытался подыграть, его агенты организовали передачу фальшивых образцов. Однако что-то пошло не так, замысел был раскрыт, а группа туристов уничтожена. Ракитин уверен, что фотобомбы на Урале имели место, но к гибели туристов отношения не имеют.