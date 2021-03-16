Стало известно, как вёл себя Горбачёв перед самым развалом СССР

https://static.news.ru/photo/c34bf7ee-207b-11ea-bc24-fa163e074e61_660.jpg Михаил Горбачёв Фото: Boris Kavashkin/ Global Look Press

Именно поведение первого президента СССР Михаила Горбачёва стало причиной распада государства, считает лидер крупнейшего объединения Съезда народных депутатов СССР — группы «Союз» — Виктор Алкснис.

В беседе с Lenta.ru он заявил , что в 1991 году Горбачёв не хотел брать на себя ответственность из-за происходящего в стране, хотя у него были все возможности стабилизировать ситуацию.

Он боялся брать на себя ответственность за то, чтобы спасать страну. Хотя в его распоряжении был Верховный Совет, который принял бы решение о введении чрезвычайного положения. Были силовые структуры, готовые выполнить приказ главнокомандующего по наведению порядка в стране, — сказал Алкснис.

Он подчеркнул, что нужно было действовать в рамках закона — то есть выполнить решение, принятое на референдуме. Но Горбачев так этого и не сделал. Он мог выступить и сказать, что по решению советского народа, СССР будет сохранён.

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