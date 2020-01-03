https://static.news.ru/photo/f9958dbc-2eed-11ea-8094-fa163e074e61_660.jpg Фото: Пресс-служба Росгвардии/rosgvard.ru

Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации (Росгвардия) впервые опубликовала архивные фотографии, на которых запечатлены военнослужащие около 100 лет назад. В ведомстве снимки назвали бесценными с исторической точки зрения.

Большинство фотоматериалов имеет отношение к истории 2-го мотострелкового полка особого назначения. В современной России его историю продолжает 2-й ордена Кутузова полк Отдельной дивизии оперативного назначения, входящий в структуру Росгвардии.

В годы Великой Отечественной войны именно этот полк сдерживал наступление фашистских войск в районе города Боровска в сегодняшней Калужской области, а также обеспечивал безопасность Ялтинской конференции глав государств антигитлеровской коалиции.

Фотонегативы [были] обнаружены во время реконструкции одного из зданий Отдельной дивизии оперативного назначения имени Ф.Э. Дзержинского войск национальной гвардии Российской Федерации, — сообщили в ведомстве.

На фотографиях, которые опубликованы на сайте Росгвардии, запечатлены служебные будни военнослужащих в первые годы существования полка.

Обнародованные материалы — часть проекта «Росгвардия. Год памяти и славы», который приурочен к 75-летию победы в Великой Отечественной войне.

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