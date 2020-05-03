Католическая церковь Германии признала, что была пособником нацистов

https://static.news.ru/photo/5f3a8e80-8ce8-11ea-afe2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Christoph Soeder/dpa/GlobalLookPress

Германская часть католической церкви признала, что в «пособничестве» нацистского режима в годы Второй мировой войны.

Так как епископы не выступали с чётким «нет» против войны, и большинство из них укрепляли эту волю немецкой нации, то они принимали участие в войне. Возможно, епископы не разделяли использовавшееся нацистами оправдание войны на основе расовой идеологии, но их слова и образы помогали солдатам и режиму продолжать войну, поскольку придавали ей дополнительную осмысленность, — привели сообщение из доклада католических епископов Германии в RT.

Отмечается, что с 1939 по 1945 годы сотни священников сопровождали вермахт на лини фронта, монахини работали как медсёстры, а церковные владения превратили в больницы для военных.

Ранее NEWS.ru писал, что в Мюнхен украсили город белыми флагами в честь 75-летия освобождения от нацистов.