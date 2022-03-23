Исламовед объяснил, зачем экстремисты разрушили Триумфальную арку Пальмиры

Экстремисты разрушили Триумфальную арку Пальмиры в Сирии из-за того, что она является языческим памятником, заявил руководитель научных исследований института «Диалог цивилизаций», исламовед Алексей Малашенко «Невским Новостям». По их мнению, уничтожить необходимо всё, что на мусульманской земле, но не относится к её культуре, объяснил специалист.

Экстремисты пытались разрушить Пальмиру, потому что это языческий памятник. Такое же было и в других странах — Афганистане, например. Всё, что чуждо исламу, но находилось на мусульманской земле, должно было быть уничтожено. Это экстремистское такое суждение. Тем более что Пальмира — это символ. Такой же, как статуя Будды в Афганистане, — сказал Малашенко.

Президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский добавил, что реставрировать Триумфальную арку собираются очень давно, сейчас это готовятся сделать петербургские археологи. Их проект готов, нужно найти средства. Первый этап работ потребует примерно $50 тысяч, считает Сатановский. Работа предстоит сложная, с использованием тяжёлой техники.

Ранее в Афинах вандалы осквернили памятник советским воинам, сражавшимся за независимость страны в ходе Второй мировой войны. Они нарисовали на нём символ украинского нацбатальона «Азов». Посольство России в Афинах призвало власти страны найти и наказать виновных по закону.