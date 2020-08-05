Жители России смогут получить бесплатно прививки по ОМС в частных клиниках

https://static.news.ru/photo/67f05c0c-d7a3-11ea-a624-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Госдума рассмотрит законопроект о праве россиян на бесплатную вакцинацию по полису ОМС в частных медицинских учреждениях наравне с государственными.

Поправка будет внесена в закон «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней». В случае принятия изменений поправка вступит в силу с 1 января 2021 года.

Лекарственные препараты и денежные средства для проведения профилактических прививок направляются только в государственные клиники, хотя «фактически медицинскую помощь и медицинские услуги граждане получают в медицинских организациях любой организационно-правовой формы, участвующих в реализации территориальной программы ОМС». Для решения данной проблемы местные органы власти пытаются обязать проводить профилактические прививки все медицинские учреждения, в том числе частные клиники, — привели сообщение из пояснительной записки в ТАСС.

Кроме того, благодаря поправкам лекарствами будут обеспечены медицинские учреждения всех форм собственности. За обеспечение клиник лекарственными препаратами для вакцинации будут отвечать федеральные и региональные органы исполнительной власти.

Как писал NEWS.ru ранее, российские знаменитости рассказали о своём отношении к вакцинации и о том, будут ли они вакцинироваться от коронавирусной инфекции. Продюсер Иосиф Пригожин и телеведущая Роза Сябитова сообщили о намерении вакцинироваться от COVID-19. А российский артист Лев Лещенко заявил, что не будет прививаться от коронавирусной инфекции. По его словам, после того как он переболел COVID-19, организм приобрёл стойкий иммунитет к вирусу.