«Зачем России спасать AstraZeneca»: болгары восхитились «Спутником V»

Фото: Michael Matthey,/www.imago-images.de/Global Look Press

Наталья Жуковская NEWS.ru https://static.report.az/photo/83925d7d-6354-31d2-baaf-39bc59708162_50.jpg

Проверить эффективность того или иного лекарства часто оказывается весьма непросто. Медицинский директор сервиса «СберЗдоровье» Владислав Мохамед Али в интервью агентству ПРАЙМ привёл несколько вариантов, как пациент самостоятельно может изучить препарат.

По словам эксперта, пациент может в первую очередь прочитать клинические исследования, научные работы и протоколы лекарственных средств, после чего проанализировать полученную информацию. Все необходимые материалы доступны на специализированных медицинских сайтах...