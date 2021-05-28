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«Зачем России спасать AstraZeneca»: болгары восхитились «Спутником V»

02:53, 29 мая 2021
AstraZeneca AstraZeneca Фото: Michael Matthey,/www.imago-images.de/Global Look Press

Этический комитет Министерства здравоохранения России не одобрил клиническое исследование введения комбинации вакцин AstraZeneca и «Спутник V». Об этом ранее сообщил «Фармацевтический вестник». Решение было принято из-за недостатка документов и данных. Жители Болгарии, прочитав эту новость, поддержали решение российского Минздрава.

Материал об отказе опубликовала болгарская газета «Факты». Её читатели отметили, что правительство России просто не хочет спасать утопающего.

«Спутник V» пожинает плоды — он успешен, а продукт AstraZeneca затонул, никто не будет его спасать, — написал az#Победа76.

Его поддержали другие комментаторы: «И зачем „Спутнику“ ловить утопающего?», «Что за безумная идея?».

Ранее Минздрав РФ опроверг информацию о невозможности проведения клинических исследований комбинации российской вакцины против коронавируса «Спутник V» и препарата британско-шведской компании AstraZeneca. В ведомстве добавили, что европейская компания просто не подала нужные документы, и как только это произойдёт процесс рассмотрения заявки будет утверждён.

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