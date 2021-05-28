«Зачем России спасать AstraZeneca»: болгары восхитились «Спутником V»

Этический комитет Министерства здравоохранения России не одобрил клиническое исследование введения комбинации вакцин AstraZeneca и «Спутник V». Об этом ранее
Материал об отказе
«Спутник V» пожинает плоды — он успешен, а продукт AstraZeneca затонул, никто не будет его спасать, — написал az#Победа76.
Его поддержали другие комментаторы: «И зачем „Спутнику“ ловить утопающего?», «Что за безумная идея?».
Ранее Минздрав РФ опроверг информацию о невозможности проведения клинических исследований комбинации российской вакцины против коронавируса «Спутник V» и препарата британско-шведской компании AstraZeneca. В ведомстве добавили, что европейская компания просто не подала нужные документы, и как только это произойдёт процесс рассмотрения заявки будет утверждён.