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Международная группа учёных провела исследование, сравнив уровень заболеваемости и смертности от ВИЧ в 195 странах за период с 1990 по 2017 годы. Полученные данные показали рост числа заболевших и умерших от последствий ВИЧ в России за последние 10 лет.

Результаты работы научного коллектива опубликованы в медицинском журнале The Lancet HIV . Как показало исследование, в ряде стран бывшего СССР за последние 10 лет выросло как число инфицированных ВИЧ, так и умерших от последствий вируса. Самые высокие темпы роста смертности среди бывших советских республик зафиксированы в Грузии (на 17% за 10 лет). По росту процента заболевших впереди Россия (13% за 10 лет) и Казахстан (12%). В 2017 году количество инфицированных в РФ составило 139 тысяч человек.

Самая тяжелая ситуация с ВИЧ сложилась в Африке. При этом в некоторых странах отмечен значительный прогресс в борьбе с вирусом. В частности, рекордное снижение числа умерших за 10 лет зафиксировано в Зимбабве — на 21%.

По мнению авторов исследования, ситуация с ВИЧ в России осложняется проблемами с доступом к медицинской помощи, высоким уровнем наркозависимости при отсутствии практики заместительной терапии и табуированностью темы заболевания в обществе.

Ранее News.ru сообщил об открытии испанских учёных, обнаруживших защищающую от ВИЧ мутацию. Она возникает в гене TNPO3 и провоцирует опасное патологическое состояние — тазово-плечевую мышечную дистрофию.