Заболеваемость COVID-19 в РФ в ближайшие месяцы будет зависеть от погоды

https://static.news.ru/photo/9a3c98a4-40a1-11ea-8b1f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Dinendra Haria/Keystone Press Agency

В ближайшие два месяца уровень заболеваемости COVID-19 в России будет зависеть от погоды. Такой прогноз в интервью РИА Новости сделала профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова.

По словам Барановой, в настоящее время по всему миру находят различные варианты штаммов коронавируса. Многие из них настолько же неприятны, как бразильский или британский, а также индийский.

Эти штаммы уже есть в России. Они между собой конкурируют, и какой их них в какой местности победит, пока неясно. Я думаю, что в ближайшие два месяца в России всё определит погода, — сказала биолог.

По мнению Барановой, в случае если летом погода будет сухой и жаркой, передача вируса от человека к человеку снизится, удастся избежать всплеска заболеваемости. В случае если будут идти дожди, люди начнут собираться коллективно по домам или в больших помещениях, это будет способствовать активному распространению коронавируса.

Ранее Анча Баранова заявила, что люди, перенёсшие коронавирус в лёгкой форме или бессимптомно, могут столкнуться с опасным последствием. Им может стать нейропатология.