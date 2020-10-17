За сутки в Москве выявили 4610 новых случаев коронавируса

https://static.news.ru/photo/a56cc546-1116-11eb-b668-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Московские врачи поставили диагноз COVID-19 ещё 4610 пациентам. Число новых случаев COVID-19 за последнюю неделю на 20% больше, чем за предыдущую.

Как информирует оперштаб, за сутки госпитализировано 1020 пациентов с COVID-19. Всего за последнюю неделю было госпитализировано на 15,6% больше, чем за предыдущую. На ИВЛ в больницах Москвы находится 333 человека.

Также сообщается, что за сутки выписаны по выздоровлении 1654 человека, переболевших коронавирусной инфекцией, скончались 52 пациента.

Всего с начала эпидемии в столице было выявлено 362 253 заболевших. Большая часть из них — 273 881 — уже поправились, побороть болезнь не смогли 5958 пациентов. В настоящее время в Москве COVID-19 болеют 18 759 человек.

За последние сутки в России выявлено 15 099 новых заболевших. Всего в стране было зарегистрировано 1 399 334 случая коронавируса. За весь период зафиксировано 24 187 летальных исходов, выздоровели 1 070 576 человек.

Ранее NEWS.ru писал, что московские коммунальщики приступили к масштабной дезинфекции открытых пространств. В работах принимают участие более 50 тысяч сотрудников. Как пояснил журналистам заммэра Пётр Бирюков, работы проводятся в соответствии с предписанием главного санитарного врача Москвы в целях профилактики распространения коронавируса.