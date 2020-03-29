https://static.news.ru/photo/044f163e-71d7-11ea-8d36-fa163e074e61_660.jpg Фото: Martin Moxter/Global Look Press

Грейпфрут полезен для организма, поскольку богат витаминами, минералами и антиоксидантами. Однако в ряде случаев его употребление может серьёзно навредить организму и привести к летальному исходу.

Дело в том, что в соке грейпфрута присутствуют активные вещества фуранокумарины, которые нарушают работу цитохрома P45. Данный фермент контролирует концентрацию в крови лекарств и токсинов. Сбой в его работе может привести к избыточному накоплению в организме медикаментов или, наоборот, снижению их эффективности.

По словам специалистов, употребление в пищу целого плода грейпфрута подавляет функцию цитохрома P45 на сутки. Тот же эффект производит стакан сока.

Грейпфрут оказывает влияние на эффективность порядка 50 медпрепаратов – антиаритмических, обезболивающих, антигистаминных, противозачаточных и других. В случае сочетания фрукта с этими лекарствами возможно поражение почек, разрушение мышечных волокон и другие побочные эффекты, сообщает SasaPost.

Ранее NEWS.ru писал, что цитрусовые не способствуют защите организма от коронавируса. По словам эпидемиологов, они не играют роли в профилактике и не влияют на протекание болезни.