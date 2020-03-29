Грейпфрут полезен для организма, поскольку богат витаминами, минералами и антиоксидантами. Однако в ряде случаев его употребление может серьёзно навредить организму и привести к летальному исходу.
Дело в том, что в соке грейпфрута присутствуют активные вещества фуранокумарины, которые нарушают работу цитохрома P45. Данный фермент контролирует концентрацию в крови лекарств и токсинов. Сбой в его работе может привести к избыточному накоплению в организме медикаментов или, наоборот, снижению их эффективности.
По словам специалистов, употребление в пищу целого плода грейпфрута подавляет функцию цитохрома P45 на сутки. Тот же эффект производит стакан сока.
Грейпфрут оказывает влияние на эффективность порядка 50 медпрепаратов – антиаритмических, обезболивающих, антигистаминных, противозачаточных и других. В случае сочетания фрукта с этими лекарствами возможно поражение почек, разрушение мышечных волокон и другие побочные эффекты,
Ранее NEWS.ru писал, что цитрусовые не способствуют защите организма от коронавируса. По словам эпидемиологов, они не играют роли в профилактике и не влияют на протекание болезни.
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