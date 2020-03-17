https://static.news.ru/photo/acf1c976-67eb-11ea-bc9d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Victor Lisitsin/Russian Look

Употребление лимонов и апельсинов не играет роли в профилактике вирусных заболеваний и не влияет на течение болезни, рассказал ведущий эксперт центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев.

Врач отметил, что существует мнение о способности цитрусовых укреплять иммунитет и снижать температуру, но предотвратить заражение коронавирусом полезные фрукты не в состоянии, в отличие от социальной изоляции, передаёт РИА Новости.

Также необходимо после посещения общественных мест тщательно мыть руки с мылом и промывать нос морской водой, — посоветовал Лебедев.

Как писал NEWS.ru ранее, вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что дефицита тестов на выявление коронавируса в России нет. Тестирование будет бесплатным, однако проходить его всем россиянам нет необходимости. В проверке нуждаются только граждане, вернувшиеся из стран с неблагоприятной ситуацией по этому заболеванию, а также те, кто с ними контактировал.