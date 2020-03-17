Употребление лимонов и апельсинов не играет роли в профилактике вирусных заболеваний и не влияет на течение болезни, рассказал ведущий эксперт центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев.
Врач отметил, что существует мнение о способности цитрусовых укреплять иммунитет и снижать температуру, но предотвратить заражение коронавирусом полезные фрукты не в состоянии, в отличие от социальной изоляции,
Также необходимо после посещения общественных мест тщательно мыть руки с мылом и промывать нос морской водой, — посоветовал Лебедев.
Как писал NEWS.ru ранее, вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что дефицита тестов на выявление коронавируса в России нет. Тестирование будет бесплатным, однако проходить его всем россиянам нет необходимости. В проверке нуждаются только граждане, вернувшиеся из стран с неблагоприятной ситуацией по этому заболеванию, а также те, кто с ними контактировал.
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