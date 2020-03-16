https://static.news.ru/photo/cbd6b19a-679f-11ea-8772-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sebastian Gollnow/dpa/Global Look Press

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что дефицита тестов на выявление коронавируса в России нет. Тестирование будет бесплатным, однако проходить его всем россиянам нет необходимости.

В проверке нуждаются только граждане, вернувшиеся из стран с неблагоприятной ситуацией по этому заболеванию, а также те, кто с ними контактировал. Российские регионы должны до 17 марта представить в правительство предложения, в каких лабораториях они будут проводиться анализы на выявление коронавируса.

Субъекты РФ до 17 числа должны представить свои предложения относительно того, на базе каких учреждений, находящихся в подчинении регионов, можно будет эту работу провести, — цитирует ТАСС Голикову.

Она уточнила, что в эти лаборатории будут свозиться анализы, взятые в первичном звене здравоохранения, лаборанты с населением контактировать не будут. По словам Голиковой, в России в настоящее время зарегистрированы три тест-системы на выявление коронавируса. На этой неделе должна появиться ещё одна.

Как писал NEWS.ru, Роспотребнадзор сделал более 104 тысяч тестов на коронавирус. Все регионы России обеспечены необходимыми тест-системами, подчеркнули в ведомстве. В первую очередь проверяют россиян, которые приехали из-за границы, а также круги общения заболевших и пациентов с пневмонией. Тест-системы используют молекулярно-генетический метод. Образец берут из носоглотки. Результат исследования становится известен через два – четыре часа.

В мире коронавирусом заразились более 173 тысяч человек. В России коронавирус был диагностирован у 63 человек.