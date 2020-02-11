https://static.news.ru/photo/64825598-4c57-11ea-8c7b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Vadim Nekrasov/Russian Look/Global Look Press

Красная фасоль за счёт содержания большого количества витаминов группы В служит хорошим способом профилактики болезни Альцгеймера. Это касается витамина В6, который укрепляет нервную систему.

Также красная фасоль богата витамином В3, или ниацином, который понижает уровень холестерина в организме, а также предупреждает развитие рака толстого кишечника и синдрома раздражённого кишечника. Об этом рассказали эксперты программы «Естественный отбор» на телеканале ТВЦ .

Белая фасоль не уступает по содержанию полезных веществ красной: она содержит большое количество кальция, что хорошо для укрепления костей. В ней много калия, что благотворно сказывается на сердечно-сосудистой системе.

В фасоли любого цвета содержится много серы, а это полезно для кожи, волос, ногтей, является хорошей профилактикой акне. Подросткам, чтобы не мазаться разными кремами, лучше бы добавить в рацион фасоли, — отметила диетолог Марият Мухина.

Ранее NEWS.ru сообщал, что специалисты Американской диабетической ассоциации (ADA) рекомендовали диабетикам и людям с лишним весом включить в свой рацион фасоль.