Красная фасоль за счёт содержания большого количества витаминов группы В служит хорошим способом профилактики болезни Альцгеймера. Это касается витамина В6, который укрепляет нервную систему.
Также красная фасоль богата витамином В3, или ниацином, который понижает уровень холестерина в организме, а также предупреждает развитие рака толстого кишечника и синдрома раздражённого кишечника. Об этом рассказали эксперты программы «Естественный отбор» на телеканале
Белая фасоль не уступает по содержанию полезных веществ красной: она содержит большое количество кальция, что хорошо для укрепления костей. В ней много калия, что благотворно сказывается на сердечно-сосудистой системе.
В фасоли любого цвета содержится много серы, а это полезно для кожи, волос, ногтей, является хорошей профилактикой акне. Подросткам, чтобы не мазаться разными кремами, лучше бы добавить в рацион фасоли, — отметила диетолог Марият Мухина.
Ранее NEWS.ru сообщал, что специалисты Американской диабетической ассоциации (ADA) рекомендовали диабетикам и людям с лишним весом включить в свой рацион фасоль.
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