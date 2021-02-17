Врачи рассказали, как укрепить организм перед весенними эпидемиями

Менее чем через две недели наступит весна. Однако с долгожданным потеплением и капелью могут прийти болезни — зимой иммунитет россиян стал слабее, даёт о себе знать нехватка витаминов, а организм неправильно вырабатывает гормоны из-за короткого светового дня. На этом фоне повышается риск подхватить вирусные инфекции. О том, как подготовиться к весне, чтобы встретить и провести её здоровым, выяснял NEWS.ru.

В конце зимы многие россияне начинают чувствовать симптомы авитаминоза: возникают слабость, сонливость, хроническая усталость, снижение работоспособности и головокружения. Решить эту проблему можно, добавив в ежедневный рацион больше овощей и фруктов. Однако к такому меню организм следует подготовить. В частности, при наличии недугов ЖКТ — пропить десятидневный курс необходимых препаратов. Это поможет лучше усваиваться витаминам, рассказала NEWS.ru терапевт Людмила Лапа.

Всем говорю — у кого есть хронические гастриты, всегда надо подготовиться и десять дней пропить определённую терапию, которую, как правило, назначают гастроэнтерологи или терапевты. Чтобы не было дискомфорта в желудочно-кишечном тракте и тем более — каких-то болевых синдромов, которые бы беспокоили человека. Человеку с хроническими гастритами, панкреатитами, холециститами врачи всегда назначают небольшую терапию. Это позволит подготовить себя именно к весне, к лету. И сразу состояние улучшится, потому что лучше будут усваиваться витамины. Людмила Лапа врач-терапевт врач-терапевт

Следует побольше гулять в солнечные дни, чтобы повысить уровень витамина D в организме, советует врач. При необходимости стоит пропить курс из витаминов и минералов, купленных в аптеке. В частности, витамин C, магний и витамины группы B, которые помогают восстановить центральную нервную систему. Немаловажен и кальций — это незаменимый микроэлемент, который усваивается с витамином D, в результате чего улучшается состояние костей и приходит больше энергии. Не стоит сбрасывать со счётов омега-3 и витамин E, поддерживающий обменные процессы и работу ЖКТ.

В весеннее время повышен риск заболеть вирусными инфекциями. В частности, гриппом и коронавирусом. Чтобы укрепить организм, следует нормализовать режим дня и время сна — зимой иммунитет страдает из-за неправильной выработки гормонов на фоне короткого светового дня. Также правильный распорядок стабилизирует нервную систему и эмоциональную сферу, влияющую на состояние здоровья человека, отметил в беседе с NEWS.ru вакцинолог, инфекционист Евгений Тимаков.

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По его словам, следует также заниматься закаливанием — это поможет сделать сильнее местный иммунитет слизистых и лёгких (комплекс факторов, которые обеспечивают защиту кожи и слизистых оболочек от чужеродных антигенов).

Это тренировка слизистых — для того чтобы иммунитет местный работал и вирусы, когда прицепляются, были сразу блокированы местным иммунитетом. Для того чтобы простимулировать иммунитет, должны быть постоянные контакты с фактором агрессии. Самое простое — это полоскание горла прохладной, холодной водой. Это умывание контрастными душами. И это дыхательная гимнастика на прохладном воздухе — медленный вдох и резкий выдох для стимуляции лёгких. Евгений Тимаков врач-инфекционист, вакцинолог и педиатр врач-инфекционист, вакцинолог и педиатр

Он добавил, что на выработку секреторного иммуноглобулина слизистых влияют вибрации — к такому выводу пришли немецкие учёные. Так, у певцов местный иммунитет выше, чем у людей не поющих. Поэтому пение поможет организму стать сильнее перед лицом инфекции.