Врачи сравнивали результаты компьютерной томограммы 33-летней инфицированной женщины. На первом снимке у пациентки хорошо заметны помутнения. На втором снимке, который медики сделали через три дня, заметно, что область поражения значительно увеличилась, пишет журнал Radiology.

