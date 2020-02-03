https://static.news.ru/photo/6039b338-4661-11ea-af75-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xiao Heyong/Keystone Press Agency/Komsomolskaya pravda/Global Look Press

Китайские медики опубликовали фото главного дыхательного органа человека, которого поразил новый тип пневмонии, вызванный китайским вирусом 2019-nCoV.

Врачи сравнивали результаты компьютерной томограммы 33-летней инфицированной женщины. На первом снимке у пациентки хорошо заметны помутнения. На втором снимке, который медики сделали через три дня, заметно, что область поражения значительно увеличилась, пишет журнал Radiology.

Диагноз пневмонии 2019-nCoV был поставлен женщине на основании эпидемиологических характеристик, клинических проявлений, изображений грудной клетки и лабораторных данных, — отмечается в публикации.

BREAKING: 2019 Novel Coronavirus (2019-nCoV) CT findings are featured in this new Images in Radiology. https://t.co/AJWWisYqA6 #CoronaVirus pic.twitter.com/S43LREKE7j — Radiology (@radiology_rsna) January 31, 2020

Число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса, в Китае на утро 3 февраля составило 17 тыс. 205 человек. Из них люди умерли в 361 случае. В России зафиксированы два случая заражения, ранее сообщили в Роспотребнадзоре. Это двое граждан Китая, и сейчас они находятся под наблюдением врачей. Их состояние удовлетворительное, а болезнь протекает в лёгкой форме.

Как писал NEWS.ru, российское правительство принимает все необходимые меры для того, чтобы не допустить распространения заразы. 3 февраля премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что теперь при выявлении коронавируса у иностранцев их будут депортировать.