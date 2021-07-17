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Врачи объяснили, как узнать об опасном уровне сахара по ладоням

01:44, 19 июля 2021
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Диабетический синдром жесткой руки, также известный как диабетическая хироартропатия, может возникнуть из-за недостаточного контроля уровня сахара в крови. Это выяснили врачи британской медицинской клиники, сообщает Daily Express.

Специалисты отметили, что диабетическим синдромом жёсткой руки назвали кожное заболевание, которое характеризуется ограниченной подвижностью суставов рук и пальцев.

Если человек болен, то скованность в пальцах сперва возникает в мизинце, однако со временем может распространиться на всю руку. Кожа может ощущаться как утолщённая и даже восковая, подчеркнули британские медики.

О наличии болезни можно узнать, если свести ладони вместе. Если пальцы рук не соприкоснутся, человеку следует обратиться к врачу.

Ранее стало известно, что крема и мази, имеющие в своём составе гормоны, могут привести к зависимости от косметики. Данные препараты назначают для лечения кожных заболеваний под контролем медиков. Обычная косметика подобных веществ не содержит. Об этом рассказала врач — дерматолог-косметолог, кандидат медицинских наук Екатерина Пащенко.

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