Врачи объяснили, как узнать об опасном уровне сахара по ладоням

Диабетический синдром жесткой руки, также известный как диабетическая хироартропатия, может возникнуть из-за недостаточного контроля уровня сахара в крови. Это выяснили врачи британской медицинской клиники, сообщает Daily Express.
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Если человек болен, то скованность в пальцах сперва возникает в мизинце, однако со временем может распространиться на всю руку. Кожа может ощущаться как утолщённая и даже восковая, подчеркнули британские медики.
О наличии болезни можно узнать, если свести ладони вместе. Если пальцы рук не соприкоснутся, человеку следует обратиться к врачу.
Ранее стало известно, что крема и мази, имеющие в своём составе гормоны, могут привести к зависимости от косметики. Данные препараты назначают для лечения кожных заболеваний под контролем медиков. Обычная косметика подобных веществ не содержит. Об этом рассказала врач — дерматолог-косметолог, кандидат медицинских наук Екатерина Пащенко.