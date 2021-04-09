Врачи назвали привычку, сокращающую жизнь на 28 лет

Употребление алкоголя может отнять 28 лет полноценной жизни. К такому выводу пришли учёные Каролинского института в Швеции.
В течение 20 лет эксперты
Риск возникновения онкологии повышается при употреблении спиртного даже в малых дозах. К тому же он провоцирует слабоумие, импотенцию и бесплодие. Алкоголь крайне пагубно сказывается на работе сердца, мозга и печени.
Ранее NEWS.ru сообщал, что злоупотреблять алкоголем крайне вредно для здоровья. Однако в умеренных дозах спиртное может быть весьма полезным, рассказал психиатр и нарколог Алексей Казанцев.