Врачи назвали привычку, сокращающую жизнь на 28 лет

https://static.news.ru/photo/719a364e-9a56-11eb-835c-96000091f725_660.jpg Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Употребление алкоголя может отнять 28 лет полноценной жизни. К такому выводу пришли учёные Каролинского института в Швеции.

В течение 20 лет эксперты наблюдали за продолжительностью жизни любителей алкоголя в Дании, Финляндии и Швеции и выяснили, что летальность от недугов и заболеваний выше в пьющей группе участников исследования. Как подсчитали учёные, продолжительность их жизни сократилась на 28 лет, сообщает Express.

Риск возникновения онкологии повышается при употреблении спиртного даже в малых дозах. К тому же он провоцирует слабоумие, импотенцию и бесплодие. Алкоголь крайне пагубно сказывается на работе сердца, мозга и печени.

Ранее NEWS.ru сообщал, что злоупотреблять алкоголем крайне вредно для здоровья. Однако в умеренных дозах спиртное может быть весьма полезным, рассказал психиатр и нарколог Алексей Казанцев.