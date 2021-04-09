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Врачи назвали привычку, сокращающую жизнь на 28 лет

02:43, 11 апреля 2021
Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Употребление алкоголя может отнять 28 лет полноценной жизни. К такому выводу пришли учёные Каролинского института в Швеции.

В течение 20 лет эксперты наблюдали за продолжительностью жизни  любителей алкоголя в Дании, Финляндии и Швеции и выяснили, что летальность от недугов и заболеваний выше в пьющей группе участников исследования. Как подсчитали учёные, продолжительность их жизни сократилась на 28 лет, сообщает Express.

Риск возникновения онкологии повышается при употреблении спиртного даже в малых дозах. К тому же он провоцирует слабоумие, импотенцию и бесплодие. Алкоголь крайне пагубно сказывается на работе сердца, мозга и печени.

Ранее NEWS.ru сообщал, что злоупотреблять алкоголем крайне вредно для здоровья. Однако в умеренных дозах спиртное может быть весьма полезным, рассказал психиатр и нарколог Алексей Казанцев.

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