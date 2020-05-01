Врачи Германии ищут связь COVID со странным воспалением сосудов у детей

https://static.news.ru/photo/57c45888-8bcc-11ea-8d2e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Немецкие врачи обнаружили редкий воспалительный синдром у двух детей. Предположительно, он связан с коронавирусом.

Об этом сообщает издание Welt со ссылкой на профессора Университетской клиники Дрездена Раинхарда Бернера. У детей наблюдается воспаление кровеносных сосудов, высокая температура и сыпь. Пока неясно, есть ли связь между новым синдромом и COVID-19, однако, по словам Бернера, это «вполне допустимо».

Ранее такие случаи были зарегистрированы в Великобритании и США. Британские врачи описывали «воспалительное состояние» так: признаки токсического шока, показатели анализов крови как при тяжёлом течении COVID-19, проявления, сходные с болезнью Кавасаки, проблемы с сердцем. Известно, что ВОЗ изучает эти данные.

Ранее профессор Университетского колледжа Дублина, врач-инфекционист Карина Батлер рассказала о специфических проявлениях коронавирусной инфекции у детей. Несовершеннолетние, как правило, переносят COVID-19 легче, однако есть и другие симптомы. В частности, у детей могут встречаться насморк и желудочно-кишечные расстройства, такие как диарея и рвота.

Кроме того, родители должны насторожиться, если у ребёнка наблюдаются затруднённое дыхание, значительное снижение физической активности, вялость и существенное снижение употребления воды. При этих симптомах нужно сразу обращаться к медикам. Батлер также отметила, что заболевшие младенцы могут получить осложнения, писал NEWS.ru.