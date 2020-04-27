Дети в Британии стали попадать в реанимацию с новым синдромом

https://static.news.ru/photo/9a943d46-8883-11ea-8ab8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Waltraud Grubitzsch/Global Look Press

Британские врачи зафиксировали рост количества детей, попадающих в реанимацию с новым воспалительным синдромом. Его связывают с коронавирусом или с ещё не определенной инфекцией, набравшей силу на фоне COVID-19.

Соответствующее предупреждение медикам разослали Национальная служба здравоохранения Великобритании и Общество детской интенсивной терапии.

В последние три недели наблюдалось явное увеличение числа детей всех возрастов, страдающих системным воспалительным заболеванием, требующим интенсивной терапии, по всему Лондону, а также в других регионах Великобритании, — говорится в нём.

Описывается «воспалительное состояние» так: признаки токсического шока, показатели анализов крови как при тяжелом течении COVID-19, проявления, сходные с болезнью Кавасаки, проблемы с сердцем.

Ранее профессор Университетского колледжа Дублина, врач-инфекционист Карина Батлер рассказала о специфических проявлениях коронавирусной инфекции у детей. Несовершеннолетние, как правило, переносят COVID-19 легче, однако есть и другие симптомы. В частности, у детей может встречаться насморк и желудочно-кишечные расстройства, такие как диарея и рвота.

Кроме того, родители должны насторожиться, если у ребёнка наблюдается затруднённое дыхание, значительное снижение физической активности, вялость и существенное снижение употребления воды. При этих симптомах нужно сразу обращаться к медикам. Батлер также отметила, что заболевшие младенцы могут получить осложнения, писал NEWS.ru.