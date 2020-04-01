Врач назвала опасные проявления коронавируса у детей

https://static.news.ru/photo/60c4434a-741a-11ea-af44-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ahmad Halabisaz/Xinhua/Global Look Press

Коронавирус у детей проявляет себя немного по-другому, чем у взрослых. О специфических симптомах рассказала врач-инфекционист, профессор Университетского колледжа Дублина Карина Батлер.

В интервью The Irish Timеs она рассказал, что дети, как правило, переносят коронавирус легче, однако есть и другие симптомы. В частности, у детей может встречаться насморк и желудочно-кишечные расстройства, такие как диарея и рвота.

Кроме того, родители должны насторожиться, если у ребёнка наблюдается затруднённое дыхание, значительное снижение физической активности, вялость и существенное снижение употребления воды. При этих симптомах нужно сразу обращаться к медикам. Батлер также отметила, что заболевшие младенцы могут получить осложнения.

Стоит уделять повышенное внимание состоянию здоровья детей до года, — цитирует её издание.

Ранее власти Бельгии сообщили о смерти 12-летней девочки, заражённой коронавирусом. Она стала самой юной жертвой COVID-19 в Европе, писал NEWS.ru.