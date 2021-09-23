Эпидемиолог сравнила «дельта»-штамм коронавируса с другими мутациями

Разговоры о том, что «дельта»-штамм коронавируса вызывает более тяжёлое течение заболевания, чем другие мутации, являются ошибочными. В целом этот штамм такой же, как остальные, рассказала заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора профессор Наталья Пшеничная. Её слова приводит портал Argumenti.ru.

При заболевании коронавирусом, вызванным штаммом «дельта», одышка и потребность в кислородотерапии наступают на пятый-седьмой день болезни, а раньше у пациентов, у которых наблюдалось тяжёлое течение заболевания COVID-19, кислородное голодание развивалось на 10–14 день болезни, — сообщила врач.

По словам Пшеничной, симптомы болезни при «дельта»-штамме стали проявляться быстрее, поэтому появились разговоры о том, что это более тяжёлая инфекция, чем другие. Это не соответствует действительности — она более заразная и мало чем отличается от других штаммов коронавируса.

Ранее заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что в Москве доминирует вариант «дельта». Столичное правительство постоянно изучает геном SАRS-Cov-2, чтобы понимать, с какой разновидностью COVID-19 имеет дело. Для проведения исследований по секвeнированию генома выделен специальный грант.