Врач рассказала о зависимости второй волны COVID-19 от летней погоды

https://static.news.ru/photo/55e61570-a5fc-11ea-8ee2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Вторая волна коронавируса в России будет зависеть от того, каким станет лето. Но в любом случае её интенсивность будет намного меньше.

Избежать второй волны с учётом того, что у населения пока не сформировался иммунитет от коронавируса, вряд ли удастся.

Будет ли вспышка осенью либо она будет пораньше, будет зависеть в большей степени от погодных условий, какое будет лето — холодное или жаркое, и от того, насколько быстро мы перейдем к обычному образу жизни и как скоро будут сняты меры по ограничениям, — пояснила заведующая инфекционным отделением ЦКБ управделами президента Екатерина Трифонова в интервью РИА Новости.

Интенсивность второй волны будет меньше из-за того, что определённая часть россиян уже инфекцией переболела.

Ранее NEWS.ru сообщал, что интенсивность второй волны коронавируса будет целиком зависеть от умения и готовности системы здравоохранения распознать начало подъёма заболеваемости. Вирус сохранится в человеческой популяции до тех пор, пока не будет разработана эффективная вакцина или некое «чудодейственное» лекарство от него.