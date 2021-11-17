Врач рассказала, как противостоять низкому атмосферному давлению

В борьбе с низким атмосферным давлением россиянам может помочь контрастный душ, физическая активность, например, прогулка в парке или зарядка у открытого окна, и крепкий сон. Терапевт Надежда Чернышова в беседе с «Москвой 24» также посоветовала не пить слишком много крепкого кофе.

В этот день (в день низкого атмосферного давления — NEWS.ru) и даже в предшествующие дни желательно, чтобы была какая-то физическая активность, просто утренняя зарядка, лёгкая разминка и прогулка. Человеку нужно разогнать кровь, повысить активность сердечно-сосудистой системы за счёт физических упражнений и нагрузок, — пояснила Чернышова.

Врач посоветовала россиянам прогуляться в парке, заняться скандинавской ходьбой или даже сделать зарядку у открытого окна. Также при низком атмосферном давлении может помочь контрастный душ. Если такая практика для человека в новинку, начать можно только с кистей рук: для этого достаточно держать их в очень горячей и очень холодной воде попеременно по 5-10 секунд. В борьбе с низким атмосферным давлением может помочь крепкий сон, заверила Чернышова.

Надо хорошо выспаться, спать достаточное количество часов. Когда организм во время сна набрал сил, восполнил все ресурсы, он гораздо легче перенесёт низкое атмосферное давление, — пояснила она.

Врач также предостерегла россиян от чрезмерного употребления крепкого кофе: по словам терапевта, оно слишком сильно стимулирует нервную систему и в итоге приводит к её истощению.

Ранее жителей Москвы предупредили о рекордно низком атмосферном давлении. По имеющимся данным, барометры покажут 718–721 миллиметр ртутного столба.