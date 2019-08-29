https://static.news.ru/photo/a957eb9a-ca63-11e9-bcaa-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Диетолог Елена Соломатина назвала продукты, которые рекомендуется есть осенью.

По её словам, в это время года рекомендуется употреблять тыкву, сливу и грушу, передаёт « Вечерняя Москва ».

Тыква содержит бета-каротин и калий. Первый помогает укрепить иммунитет, а также хорошо влияет на кожу, зрение и слизистую. Второй снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний и выводит жидкость. Однако есть овощ следует с жиром, например, со сметаной, отметила она.

Сливу лучше не подвергать термической обработке, чтобы не уничтожить витамин C. Кроме того, в ягоде содержатся антиоксиданты, клетчатка и пектины, добавила эксперт.

Груша — прекрасный десерт, который тоже лучше есть сырым, хотя иногда её и запекают. В последнем случае пектины будут выводить излишки холестерина, — заключила она.

News.ru писал, что грушу признали лучшим летним фруктом, способствующим похудению. Диетологи отметили её за низкокалорийность: 100 граммов плода содержат всего 57 калорий.