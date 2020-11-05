Врач рассказал о существовании неуязвимых к коронавирусу людей

https://static.news.ru/photo/57a2518c-1f49-11eb-9ad1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Все имеют риск заразиться коронавирусом, однако, возможно, есть какие-то генетические факторы, делающие некоторых людей неуязвимыми перед COVID-19. Такое мнение высказал руководитель НИИ гриппа имени Смородинцева Минздрава РФ Дмитрий Лиознов.

Все имеют риск заразиться. Восприимчивость населения высокая. Возможно, есть какие-то генетические факторы, которые могут предотвратить заражение, — цитирует РИА Новости эксперта, выступившего во время консилиума по вопросам COVID-19.

Ранее стало известно, что существует определённая группа людей, по непонятным причинам неуязвимых для COVID-19 даже при многократном контакте. Об этом заявил директор Санкт-Петербургского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Арег Тотолян. По его словам, дело может быть в особенностях иммунной системы, низкой вирусной нагрузке или сумме этих факторов.

По данным на 5 ноября, российские медики выявили 19 404 новых случая COVID-19 за сутки. Общее число инфицированных коронавирусом нового типа достигло 1 712 858. Из них умерли 29 509 (292 за минувшие 24 часа), выздоровели 1 279 169 (12 238). На лечении находятся 404 180 граждан с подтверждённым COVID-19.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила 11 марта 2020 года пандемией вспышку новой инфекции COVID-19, зародившейся в Китае в конце 2019 года. Первые заболевшие были зарегистрированы в городе Ухань (провинция Хубэй). Население мегаполиса — около 12 млн человек. По предварительным данным, источником COVID-19 стал рыбный рынок, писал NEWS.ru.