Врач рассказал о природе нового «мю»-штамма коронавируса

Появление устойчивого к антителам «мю»-штамма коронавируса, случаи заражения которым зафиксированы в 40 странах мира, связано с массовой вакцинацией. Об этом Lenta.Ru заявил иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.

Он уточнил , что в ответ на вакцинацию инфекция начинает адаптироваться, создавая более устойчивые штаммы к иммунитету. Этот процесс эксперт назвал естественным и пояснил, что, несмотря на дополнительную защиту, которую приобретает инфекция, эффективность вакцин снижается незначительно, и они по-прежнему продолжают работать.

Вариант коронавируса В.1.621, также известный как «мю», был обнаружен в январе 2021 года на территории Колумбии. В настоящее время он распространён на территории порядка 40 стран, включая Перу, Чили и США. В конце августа во Всемирной организации здравоохранения заявили, что данный штамм представляет интерес, так как имеет мутационную вставку 146N и несколько аминокислотных замен в спайк-белке.

Ранее американские врачи рассказали о способности «мю»-штамма обходить защиту антител. Как отмечается, специалисты следят за мутациями коронавируса и относятся к ним очень серьёзно.