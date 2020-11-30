Врач рассказал, нужно ли делать прививку людям с антителами к коронавирусу

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Проходить вакцинацию от коронавируса тем, кто переболел COVID-19 и имеет антитела, не имеет смысла. Об этом заявил директор Института трансляционной медицины и биотехнологии Сеченовского университета Минздрава РФ и один из организаторов клинических испытаний вакцины «Спутник V» Вадим Тарасов.

Смысла на текущий момент делать повторную вакцинацию никакого нет. Если вы уже переболели, у вас есть антитела, — цитирует эксперта портал стопкоронавирус.рф.

По его словам, более серьёзная реакция иммунного ответа появляется у тех, кто переболел коронавирусом в тяжёлой форме.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что те, кто уже переболел коронавирусной инфекцией, тоже должны проходить вакцинацию. По его словам, популяционный иммунитет достигается и вакцинацией и уже формируется после перенесённого заболевания. Даже у лиц, перенёсших коронавирусную инфекцию, появились случаи повторного заболевания. Поэтому люди, которые переболели в весенний период, также потребуют вакцинации.

Министр рассказал об одном из сотрудников ведомства, который весной переболел коронавирусом. По словам Мурашко, защита его иммунитета от COVID-19 к осени снизилась до нуля, однако её удалось восстановить за счёт прививки. Чиновник добавил, что перед вакцинацией россиянам предложат пройти тест на антитела и устойчивость организма к COVID-19. В РФ на сегодняшний день существует около 90 систем тестирования, которые позволяют определить готовность иммунитета противостоять COVID-19, писал NEWS.ru.