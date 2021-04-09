Врач рассказал, как отличить грипп от коронавируса

https://static.news.ru/photo/205479c4-9a1b-11eb-838a-96000091f725_660.jpg Фото: Aleksander Polyakov/Global Look Press

Коронавирусная инфекция и грипп имеют схожие симптомы. Их довольно сложно различить. Доктор медицинских наук Дмитрий Еделев в интервью NEWS.ru рассказал о симптомах этих заболеваний.

Грипп и COVID-19 могут циркулировать одновременно и иметь схожие симптомы. Чтобы не ошибиться с диагнозом, нужно сделать лабораторное тестирование. Однако для коронавируса более характерно наличие отдышки в покое, заложенность в груди, высокая температура, нередко выше 38°С, небольшая или незначительная боль в горле, сухой кашель, головная боль и слабость, кишечные проявления. Как самостоятельные симптомы могут быть потеря вкуса и нарушения ощущения запаха. Эти симптомы могут появляться в первую очередь и должны насторожить больного. В ряде случаев проявляются симптомы тяжёлой интоксикации, — заметил врач.

При этом есть несколько важных отличий, о которых необходимо помнить.

Вирус гриппа поражает в основном верхние дыхательные пути в отличие от коронавируса, который поражает в первую очередь нижние дыхательные пути. Для детей и взрослых, заболевших гриппом, характерно острое начало, резкий подъём температуры, слабость, озноб, трахеит, сухой кашель, особенно ночью и утром, а также при сильном вдохе, ринит или, по народному, насморк, фарингит или ларингит, боязнь света. В тяжёлых случаях может также развиваться гриппозная пневмония, — отметил эксперт.

Еделев подчеркнул, что существуют простые правила, которые сведут до минимума риск заражения COVID-19.

Первое — носите правильно маску. Второе — не трогайте грязными руками лицо. Третье — мойте руки и обрабатывайте их антисептическим раствором. Четвёртое — избегайте больших скоплений людей. Пятое — без необходимости не покидайте свой дом. Шестое — правильно питайтесь. Необходимо получать в достаточном количестве витамины и микроэлементы, особенно с продуктами, содержащими цинк и селен. Не забывайте, что витамин С и продукты его содержащие, являются прекрасным профилактическим средством от респираторных вирусных инфекций. Пейте в достаточном количестве воду. Не забывайте про физические нагрузки и утреннюю зарядку каждый день. Гуляйте на свежем воздухе. Эти простые правила резко снижают заболеваемость, — напомнил специалист.

Ранее заместитель директора по клинико-аналитической работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная заявила, что заболеваемость коронавирусом в России при увеличении темпов вакцинации и соблюдении мер профилактики будет сохраняться на нынешнем уровне или даже снизится до конца весны.

Как писал NEWS.ru, «ЭпиВакКорону» назвали эффективной против новых штаммов COVID-19, в том числе против британской и южноафриканской мутаций. Также было отмечено, что после вакцинации данным препаратом антитела к коронавирусу появляются в 94% случаев. При этом вакцина даёт иммунитет к вирусу как минимум на год.