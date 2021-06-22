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Врач рассказал, к чему приведёт отказ от вакцинации против коронавируса

00:56, 23 июня 2021
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

К кардинальным мутациям коронавируса могут привести низкие темпы вакцинации населения в России. Об этом в интервью РИА Новости заявил врач-инфекционист Андрей Поздняков.

По словам Позднякова, если темпы вакцинации населения сохранятся на низком уровне, вирус мутирует до такой степени, что все имеющиеся в распоряжении человечества вакцины перестанут работать.

Это может произойти, если среди населения не будет достаточного количества людей с подготовленной иммунной системой, то есть вакцинированных или переболевших, — пояснил врач.

Эксперт отметил, что ныне существующие мутации вируса не влияют на эффективность вакцины. Однако цель мутаций — повышение выживаемости коронавируса и его распространение во внешней среде. Данные процессы происходят, когда вирус долгое время находится в одном организме и старается бороться с иммунной системой.

Вакцинация может предотвратить некоторые мутации вируса. Когда вирус попадает уже в подготовленный организм, иммунная система быстрее реагирует на вирус, он не успевает мутировать. В будущем может появиться мутантный вирус, который сможет избежать иммунного ответа вакцинированных, но на это должно уйти очень много времени, — резюмировал врач.

Ранее сообщалось, что при жаркой погоде и активном солнечном излучении коронавирус быстро разрушается на поверхностях, но такой фактор сейчас не играет большой роли, так как COVID-19 в первую очередь распространяется воздушно-капельным путём.

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