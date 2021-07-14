Врач призвал не откладывать вакцинацию от COVID из-за жары

Прививку от коронавируса можно делать в любую погоду. Из-за жары откладывать вакцинацию не стоит. Об этом ТАСС рассказал главный внештатный специалист по первичной медпомощи населению депздрава Москвы Андрей Тяжельников.

Тем, кто ещё не вакцинировался, в данной ситуации ждать ничего не нужно. <...> Вакцинироваться можно в любое время года, но мы рекомендуем делать это как можно скорее, — цитирует его агентство.

Специалист добавил, что для привившимся следует придерживаться обычных правил поведения в жаркую погоду. В частности, желательно не выходить на улицу в период с 11:00 до 16:00, а если это необходимо, то носить лёгкую и светлую одежду, головные уборы и пользоваться солнцезащитным кремом.

Врач также отметил, что необходимо помнить о соблюдении питьевого режима, воздерживаться от употребления сладких напитков и алкоголя. В жару в рацион лучше добавить побольше зелени, овощей и фруктов. Физическую активность и занятия спортом лучше перенести на утро или вечер.

Ранее клинический фармаколог Александр Эдигер назвал три группы людей, которым прививка от коронавируса может спасти жизнь. В их числе астматики, онкобольные и страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями в стадии обострения. Специалист подчеркнул, что несмотря на тяжесть некоторых заболеваний, это не только не является медицинским отводом для вакцинации, но и прямым к ней показанием.